NYMT: New York Mortgage Trust Inc
7.11 USD 0.11 (1.52%)
Settore: Immobiliare Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio NYMT ha avuto una variazione del -1.52% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 6.99 e ad un massimo di 7.16.
Segui le dinamiche di New York Mortgage Trust Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
NYMT News
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Financial Stocks With Over 11% Dividend Yields - Ellington Financial (NYSE:EFC), New York Mortgage Trust (NASDAQ:NYMT)
- Assessing New York Mortgage’s Performance For Q2 2025 (NASDAQ:NYMT)
- Earnings call transcript: New York Mortgage Trust misses Q2 2025 EPS forecast
- New York Mortgage Trust: Newest Baby Bond Presents Highest Yield (NASDAQ:NYMT)
- Best Income Stocks to Buy for August 4th
- New Preferred Stock IPOs, July 2025 (NASDAQ:NYMT)
- New York Mortgage Trust (NYMT) Tops Q2 Earnings Estimates
- NYMT Q2 2025 slides: EAD growth continues as portfolio expands to $8.6B
- Preferreds Weekly Review: Bonds Vs. Preferreds
- High Yields, Weird Prices
- New York Mortgage Trust acquires remaining stake in Constructive Loans
- NYMTH: A 9.875% Senior Note IPO From New York Mortgage Trust
- New York Mortgage Trust Stock: Attractive Near-Term Returns From Baby Bonds (NASDAQ:NYMTI)
- REITs Score Key Tax Bill Wins
- New York Mortgage Trust prices $85 million senior notes offering
- Where Fat Yields Meet Lower Risk
- PhenixFIN: Trading At A Discount To Book With Hidden Tax Assets (NASDAQ:PFX)
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- Chimera Investment: New Acquisition Is Transforming This mREIT (NYSE:CIM)
- The Inflation That Wasn't
- A Brief Lesson On Huge Yielders
- New York Mortgage Trust, Inc. Announces Receipt of Requisite Consents and Completion of Consent Solicitation Process for 5.75% Senior Notes Due 2026
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
- Big Dividend Yielders At A Glance
Intervallo Giornaliero
6.99 7.16
Intervallo Annuale
5.01 7.28
- Chiusura Precedente
- 7.22
- Apertura
- 7.11
- Bid
- 7.11
- Ask
- 7.41
- Minimo
- 6.99
- Massimo
- 7.16
- Volume
- 1.353 K
- Variazione giornaliera
- -1.52%
- Variazione Mensile
- 0.00%
- Variazione Semestrale
- 9.89%
- Variazione Annuale
- 12.86%
