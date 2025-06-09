Валюты / NYMT
NYMT: New York Mortgage Trust Inc
7.11 USD 0.11 (1.52%)
Сектор: Недвижимость Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NYMT за сегодня изменился на -1.52%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.99, а максимальная — 7.16.
Следите за динамикой New York Mortgage Trust Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
6.99 7.16
Годовой диапазон
5.01 7.28
- Предыдущее закрытие
- 7.22
- Open
- 7.11
- Bid
- 7.11
- Ask
- 7.41
- Low
- 6.99
- High
- 7.16
- Объем
- 1.353 K
- Дневное изменение
- -1.52%
- Месячное изменение
- 0.00%
- 6-месячное изменение
- 9.89%
- Годовое изменение
- 12.86%
