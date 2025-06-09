통화 / NYMT
NYMT: New York Mortgage Trust Inc
7.11 USD 0.11 (1.52%)
부문: 부동산 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
NYMT 환율이 오늘 -1.52%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 6.99이고 고가는 7.16이었습니다.
New York Mortgage Trust Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
6.99 7.16
년간 변동
5.01 7.28
- 이전 종가
- 7.22
- 시가
- 7.11
- Bid
- 7.11
- Ask
- 7.41
- 저가
- 6.99
- 고가
- 7.16
- 볼륨
- 1.353 K
- 일일 변동
- -1.52%
- 월 변동
- 0.00%
- 6개월 변동
- 9.89%
- 년간 변동율
- 12.86%
20 9월, 토요일