通貨 / NYMT
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
NYMT: New York Mortgage Trust Inc
7.11 USD 0.11 (1.52%)
セクター: 不動産 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
NYMTの今日の為替レートは、-1.52%変化しました。日中、通貨は1あたり6.99の安値と7.16の高値で取引されました。
New York Mortgage Trust Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
NYMT News
- Wall Street's Most Accurate Analysts Give Their Take On 3 Financial Stocks With Over 11% Dividend Yields - Ellington Financial (NYSE:EFC), New York Mortgage Trust (NASDAQ:NYMT)
- Assessing New York Mortgage’s Performance For Q2 2025 (NASDAQ:NYMT)
- Earnings call transcript: New York Mortgage Trust misses Q2 2025 EPS forecast
- New York Mortgage Trust: Newest Baby Bond Presents Highest Yield (NASDAQ:NYMT)
- Best Income Stocks to Buy for August 4th
- New Preferred Stock IPOs, July 2025 (NASDAQ:NYMT)
- New York Mortgage Trust (NYMT) Tops Q2 Earnings Estimates
- NYMT Q2 2025 slides: EAD growth continues as portfolio expands to $8.6B
- Preferreds Weekly Review: Bonds Vs. Preferreds
- High Yields, Weird Prices
- New York Mortgage Trust acquires remaining stake in Constructive Loans
- NYMTH: A 9.875% Senior Note IPO From New York Mortgage Trust
- New York Mortgage Trust Stock: Attractive Near-Term Returns From Baby Bonds (NASDAQ:NYMTI)
- REITs Score Key Tax Bill Wins
- New York Mortgage Trust prices $85 million senior notes offering
- Where Fat Yields Meet Lower Risk
- PhenixFIN: Trading At A Discount To Book With Hidden Tax Assets (NASDAQ:PFX)
- Rithm Capital Stock’s Sector Comparative Analysis – Part 2 (NYSE:RITM)
- Chimera Investment: New Acquisition Is Transforming This mREIT (NYSE:CIM)
- The Inflation That Wasn't
- A Brief Lesson On Huge Yielders
- New York Mortgage Trust, Inc. Announces Receipt of Requisite Consents and Completion of Consent Solicitation Process for 5.75% Senior Notes Due 2026
- Rithm Capital's Updated Sector Comparative Analysis - Part 1 (NYSE:RITM)
- Big Dividend Yielders At A Glance
1日のレンジ
6.99 7.16
1年のレンジ
5.01 7.28
- 以前の終値
- 7.22
- 始値
- 7.11
- 買値
- 7.11
- 買値
- 7.41
- 安値
- 6.99
- 高値
- 7.16
- 出来高
- 1.353 K
- 1日の変化
- -1.52%
- 1ヶ月の変化
- 0.00%
- 6ヶ月の変化
- 9.89%
- 1年の変化
- 12.86%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K