NYMT: New York Mortgage Trust Inc
7.11 USD 0.11 (1.52%)
Sektor: Immobilien Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NYMT hat sich für heute um -1.52% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 6.99 bis zu einem Hoch von 7.16 gehandelt.
Verfolgen Sie die New York Mortgage Trust Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
6.99 7.16
Jahresspanne
5.01 7.28
- Vorheriger Schlusskurs
- 7.22
- Eröffnung
- 7.11
- Bid
- 7.11
- Ask
- 7.41
- Tief
- 6.99
- Hoch
- 7.16
- Volumen
- 1.353 K
- Tagesänderung
- -1.52%
- Monatsänderung
- 0.00%
- 6-Monatsänderung
- 9.89%
- Jahresänderung
- 12.86%
