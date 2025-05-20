货币 / NEWT
NEWT: NewtekOne Inc
12.01 USD 0.16 (1.35%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日NEWT汇率已更改1.35%。当日，交易品种以低点11.85和高点12.25进行交易。
关注NewtekOne Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
NEWT新闻
日范围
11.85 12.25
年范围
9.12 15.49
- 前一天收盘价
- 11.85
- 开盘价
- 11.85
- 卖价
- 12.01
- 买价
- 12.31
- 最低价
- 11.85
- 最高价
- 12.25
- 交易量
- 371
- 日变化
- 1.35%
- 月变化
- -1.15%
- 6个月变化
- 0.92%
- 年变化
- -3.15%
