NEWT: NewtekOne Inc
11.85 USD 0.12 (1.00%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс NEWT за сегодня изменился на -1.00%. При этом минимальная цена на торгах достигала 11.73, а максимальная — 12.02.
Следите за динамикой NewtekOne Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости NEWT
- Perceived Risk Vs. Real Risk: Why NewtekOne's 2029 Notes Deserve A Strong Buy (NASDAQ:NEWTH)
- Despite Fast-paced Momentum, NewtekOne (NEWT) Is Still a Bargain Stock
- New Preferred Stock And Baby Bond IPOs, August 2025 (NASDAQ:METC)
- NEWTP: 8.50% Fixed Rate Reset Preferred IPO From NewtekOne
- NewtekOne establishes new Series B preferred stock and completes depositary share offering
- NewtekOne announces $50 million preferred stock offering through depositary shares
- NewtekOne (NEWT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- NewtekOne director salute buys $23,610 in shares
- NewtekOne expands Capital One credit facility to $100 million for ALP loans
- Earnings call transcript: Newtek Q2 2025 revenue misses, stock stable
- NewtekOne (NEWT) Q2 Earnings Surpass Estimates
- NewtekOne EPS Jumps 21 Percent in Q2
- Newtek earnings matched, revenue fell short of estimates
- NewtekOne Q2 2025 slides: EPS jumps 21%, maintains full-year guidance
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- HFRO: Forget The Common, Get 8% Yield From The Preferreds (NYSE:HFRO)
- NewtekOne, Inc. Declares a Quarterly Dividend of $0.19 per Share
- NewtekOne, Inc. Upsizes Warehouse Facility to Support Growth of ALP Business
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2 (GBDC)
- NewtekOne shareholders approve board members and auditors
- NewtekOne: Elevated Risk Profile Implies Cheap Valuation (NASDAQ:NEWT)
- NewtekOne, Inc. to Report Second Quarter 2025 Results and Host a Conference Call on Monday, July 28, 2025
- NewtekOne’s chairman and CEO Barry Sloane buys $112,325 in stock
- Newtekone CFO Frank DeMaria acquires $5,610 in common stock
Дневной диапазон
11.73 12.02
Годовой диапазон
9.12 15.49
- Предыдущее закрытие
- 11.97
- Open
- 11.99
- Bid
- 11.85
- Ask
- 12.15
- Low
- 11.73
- High
- 12.02
- Объем
- 389
- Дневное изменение
- -1.00%
- Месячное изменение
- -2.47%
- 6-месячное изменение
- -0.42%
- Годовое изменение
- -4.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.