NEWT: NewtekOne Inc

12.24 USD 0.29 (2.31%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von NEWT hat sich für heute um -2.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.24 bis zu einem Hoch von 12.52 gehandelt.

Verfolgen Sie die NewtekOne Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

NEWT News

Tagesspanne
12.24 12.52
Jahresspanne
9.12 15.49
Vorheriger Schlusskurs
12.53
Eröffnung
12.49
Bid
12.24
Ask
12.54
Tief
12.24
Hoch
12.52
Volumen
143
Tagesänderung
-2.31%
Monatsänderung
0.74%
6-Monatsänderung
2.86%
Jahresänderung
-1.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K