Währungen / NEWT
NEWT: NewtekOne Inc
12.24 USD 0.29 (2.31%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von NEWT hat sich für heute um -2.31% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 12.24 bis zu einem Hoch von 12.52 gehandelt.
Verfolgen Sie die NewtekOne Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
12.24 12.52
Jahresspanne
9.12 15.49
- Vorheriger Schlusskurs
- 12.53
- Eröffnung
- 12.49
- Bid
- 12.24
- Ask
- 12.54
- Tief
- 12.24
- Hoch
- 12.52
- Volumen
- 143
- Tagesänderung
- -2.31%
- Monatsänderung
- 0.74%
- 6-Monatsänderung
- 2.86%
- Jahresänderung
- -1.29%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K