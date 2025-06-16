Moedas / NEWT
NEWT: NewtekOne Inc
12.40 USD 0.37 (3.08%)
Setor: Finanças Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do NEWT para hoje mudou para 3.08%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 12.00 e o mais alto foi 12.42.
Veja a dinâmica do par de moedas NewtekOne Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
NEWT Notícias
- NewtekOne elimina ações preferenciais Série A de suas ações autorizadas
- NewtekOne eliminates Series A preferred stock from authorized shares
- Blackstone Secured Lending’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2
- Perceived Risk Vs. Real Risk: Why NewtekOne's 2029 Notes Deserve A Strong Buy (NASDAQ:NEWTH)
- Despite Fast-paced Momentum, NewtekOne (NEWT) Is Still a Bargain Stock
- New Preferred Stock And Baby Bond IPOs, August 2025 (NASDAQ:METC)
- NEWTP: 8.50% Fixed Rate Reset Preferred IPO From NewtekOne
- NewtekOne establishes new Series B preferred stock and completes depositary share offering
- NewtekOne announces $50 million preferred stock offering through depositary shares
- NewtekOne (NEWT) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- NewtekOne director salute buys $23,610 in shares
- NewtekOne expands Capital One credit facility to $100 million for ALP loans
- Earnings call transcript: Newtek Q2 2025 revenue misses, stock stable
- NewtekOne (NEWT) Q2 Earnings Surpass Estimates
- NewtekOne EPS Jumps 21 Percent in Q2
- Newtek earnings matched, revenue fell short of estimates
- NewtekOne Q2 2025 slides: EPS jumps 21%, maintains full-year guidance
- Cadence Design, Waste Management, Nucor set to report earnings Monday
- HFRO: Forget The Common, Get 8% Yield From The Preferreds (NYSE:HFRO)
- NewtekOne, Inc. Declares a Quarterly Dividend of $0.19 per Share
- NewtekOne, Inc. Upsizes Warehouse Facility to Support Growth of ALP Business
- Golub Capital BDC’s NAV, Valuation, And Dividend Versus 11 BDC Peers – Part 2 (GBDC)
- NewtekOne shareholders approve board members and auditors
- NewtekOne: Elevated Risk Profile Implies Cheap Valuation (NASDAQ:NEWT)
Faixa diária
12.00 12.42
Faixa anual
9.12 15.49
- Fechamento anterior
- 12.03
- Open
- 12.03
- Bid
- 12.40
- Ask
- 12.70
- Low
- 12.00
- High
- 12.42
- Volume
- 491
- Mudança diária
- 3.08%
- Mudança mensal
- 2.06%
- Mudança de 6 meses
- 4.20%
- Mudança anual
- 0.00%
