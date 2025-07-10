货币 / METC
METC: Ramaco Resources Inc - Class A
25.70 USD 0.04 (0.16%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日METC汇率已更改-0.16%。当日，交易品种以低点25.35和高点27.22进行交易。
关注Ramaco Resources Inc - Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
25.35 27.22
年范围
6.30 28.40
- 前一天收盘价
- 25.74
- 开盘价
- 25.37
- 卖价
- 25.70
- 买价
- 26.00
- 最低价
- 25.35
- 最高价
- 27.22
- 交易量
- 3.255 K
- 日变化
- -0.16%
- 月变化
- 4.26%
- 6个月变化
- 210.76%
- 年变化
- 119.47%
