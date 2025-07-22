Währungen / METC
METC: Ramaco Resources Inc - Class A
30.10 USD 0.82 (2.65%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von METC hat sich für heute um -2.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.02 bis zu einem Hoch von 31.19 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ramaco Resources Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
30.02 31.19
Jahresspanne
6.30 32.17
- Vorheriger Schlusskurs
- 30.92
- Eröffnung
- 31.00
- Bid
- 30.10
- Ask
- 30.40
- Tief
- 30.02
- Hoch
- 31.19
- Volumen
- 322
- Tagesänderung
- -2.65%
- Monatsänderung
- 22.11%
- 6-Monatsänderung
- 263.97%
- Jahresänderung
- 157.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K