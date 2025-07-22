KurseKategorien
Währungen / METC
Zurück zum Aktien

METC: Ramaco Resources Inc - Class A

30.10 USD 0.82 (2.65%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von METC hat sich für heute um -2.65% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 30.02 bis zu einem Hoch von 31.19 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ramaco Resources Inc - Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

METC News

Tagesspanne
30.02 31.19
Jahresspanne
6.30 32.17
Vorheriger Schlusskurs
30.92
Eröffnung
31.00
Bid
30.10
Ask
30.40
Tief
30.02
Hoch
31.19
Volumen
322
Tagesänderung
-2.65%
Monatsänderung
22.11%
6-Monatsänderung
263.97%
Jahresänderung
157.05%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K