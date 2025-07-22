クォートセクション
通貨 / METC
株に戻る

METC: Ramaco Resources Inc - Class A

30.92 USD 4.86 (18.65%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

METCの今日の為替レートは、18.65%変化しました。日中、通貨は1あたり26.75の安値と32.17の高値で取引されました。

Ramaco Resources Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

全画面チャート
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

METC News

1日のレンジ
26.75 32.17
1年のレンジ
6.30 32.17
以前の終値
26.06
始値
26.83
買値
30.92
買値
31.22
安値
26.75
高値
32.17
出来高
15.644 K
1日の変化
18.65%
1ヶ月の変化
25.44%
6ヶ月の変化
273.88%
1年の変化
164.05%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K