METC: Ramaco Resources Inc - Class A
30.92 USD 4.86 (18.65%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
METCの今日の為替レートは、18.65%変化しました。日中、通貨は1あたり26.75の安値と32.17の高値で取引されました。
Ramaco Resources Inc - Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
1日のレンジ
26.75 32.17
1年のレンジ
6.30 32.17
- 以前の終値
- 26.06
- 始値
- 26.83
- 買値
- 30.92
- 買値
- 31.22
- 安値
- 26.75
- 高値
- 32.17
- 出来高
- 15.644 K
- 1日の変化
- 18.65%
- 1ヶ月の変化
- 25.44%
- 6ヶ月の変化
- 273.88%
- 1年の変化
- 164.05%
