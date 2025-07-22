Valute / METC
METC: Ramaco Resources Inc - Class A
30.42 USD 0.50 (1.62%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio METC ha avuto una variazione del -1.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.75 e ad un massimo di 31.19.
Segui le dinamiche di Ramaco Resources Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
29.75 31.19
Intervallo Annuale
6.30 32.17
- Chiusura Precedente
- 30.92
- Apertura
- 31.00
- Bid
- 30.42
- Ask
- 30.72
- Minimo
- 29.75
- Massimo
- 31.19
- Volume
- 7.477 K
- Variazione giornaliera
- -1.62%
- Variazione Mensile
- 23.41%
- Variazione Semestrale
- 267.84%
- Variazione Annuale
- 159.78%
20 settembre, sabato