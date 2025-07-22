QuotazioniSezioni
Valute / METC
Tornare a Azioni

METC: Ramaco Resources Inc - Class A

30.42 USD 0.50 (1.62%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio METC ha avuto una variazione del -1.62% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 29.75 e ad un massimo di 31.19.

Segui le dinamiche di Ramaco Resources Inc - Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Grafico a schermo intero
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

METC News

Intervallo Giornaliero
29.75 31.19
Intervallo Annuale
6.30 32.17
Chiusura Precedente
30.92
Apertura
31.00
Bid
30.42
Ask
30.72
Minimo
29.75
Massimo
31.19
Volume
7.477 K
Variazione giornaliera
-1.62%
Variazione Mensile
23.41%
Variazione Semestrale
267.84%
Variazione Annuale
159.78%
20 settembre, sabato