METC: Ramaco Resources Inc - Class A

25.74 USD 0.42 (1.61%)
Сектор: Сырье Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс METC за сегодня изменился на -1.61%. При этом минимальная цена на торгах достигала 25.30, а максимальная — 27.41.

Следите за динамикой Ramaco Resources Inc - Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
25.30 27.41
Годовой диапазон
6.30 28.40
Предыдущее закрытие
26.16
Open
27.34
Bid
25.74
Ask
26.04
Low
25.30
High
27.41
Объем
6.068 K
Дневное изменение
-1.61%
Месячное изменение
4.42%
6-месячное изменение
211.25%
Годовое изменение
119.81%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.