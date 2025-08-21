货币 / FSLR
FSLR: First Solar Inc
208.22 USD 2.97 (1.45%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FSLR汇率已更改1.45%。当日，交易品种以低点204.25和高点208.22进行交易。
关注First Solar Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
FSLR新闻
日范围
204.25 208.22
年范围
116.56 252.90
- 前一天收盘价
- 205.25
- 开盘价
- 205.97
- 卖价
- 208.22
- 买价
- 208.52
- 最低价
- 204.25
- 最高价
- 208.22
- 交易量
- 583
- 日变化
- 1.45%
- 月变化
- 9.50%
- 6个月变化
- 65.33%
- 年变化
- -16.55%
