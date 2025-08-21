クォートセクション
FSLR: First Solar Inc

209.63 USD 1.08 (0.51%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FSLRの今日の為替レートは、-0.51%変化しました。日中、通貨は1あたり207.00の安値と212.66の高値で取引されました。

First Solar Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
207.00 212.66
1年のレンジ
116.56 252.90
以前の終値
210.71
始値
211.17
買値
209.63
買値
209.93
安値
207.00
高値
212.66
出来高
5.180 K
1日の変化
-0.51%
1ヶ月の変化
10.24%
6ヶ月の変化
66.45%
1年の変化
-15.98%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K