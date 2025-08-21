通貨 / FSLR
FSLR: First Solar Inc
209.63 USD 1.08 (0.51%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FSLRの今日の為替レートは、-0.51%変化しました。日中、通貨は1あたり207.00の安値と212.66の高値で取引されました。
First Solar Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
207.00 212.66
1年のレンジ
116.56 252.90
- 以前の終値
- 210.71
- 始値
- 211.17
- 買値
- 209.63
- 買値
- 209.93
- 安値
- 207.00
- 高値
- 212.66
- 出来高
- 5.180 K
- 1日の変化
- -0.51%
- 1ヶ月の変化
- 10.24%
- 6ヶ月の変化
- 66.45%
- 1年の変化
- -15.98%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K