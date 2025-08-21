KurseKategorien
Währungen / FSLR
Zurück zum Aktien

FSLR: First Solar Inc

209.63 USD 1.08 (0.51%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FSLR hat sich für heute um -0.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 207.00 bis zu einem Hoch von 212.66 gehandelt.

Verfolgen Sie die First Solar Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FSLR News

Tagesspanne
207.00 212.66
Jahresspanne
116.56 252.90
Vorheriger Schlusskurs
210.71
Eröffnung
211.17
Bid
209.63
Ask
209.93
Tief
207.00
Hoch
212.66
Volumen
5.180 K
Tagesänderung
-0.51%
Monatsänderung
10.24%
6-Monatsänderung
66.45%
Jahresänderung
-15.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K