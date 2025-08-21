Währungen / FSLR
FSLR: First Solar Inc
209.63 USD 1.08 (0.51%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FSLR hat sich für heute um -0.51% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 207.00 bis zu einem Hoch von 212.66 gehandelt.
Verfolgen Sie die First Solar Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FSLR News
Tagesspanne
207.00 212.66
Jahresspanne
116.56 252.90
- Vorheriger Schlusskurs
- 210.71
- Eröffnung
- 211.17
- Bid
- 209.63
- Ask
- 209.93
- Tief
- 207.00
- Hoch
- 212.66
- Volumen
- 5.180 K
- Tagesänderung
- -0.51%
- Monatsänderung
- 10.24%
- 6-Monatsänderung
- 66.45%
- Jahresänderung
- -15.98%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K