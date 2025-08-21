FiyatlarBölümler
Dövizler / FSLR
FSLR: First Solar Inc

212.49 USD 2.86 (1.36%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FSLR fiyatı bugün 1.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 209.12 ve Yüksek fiyatı olarak 216.70 aralığında işlem gördü.

First Solar Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
209.12 216.70
Yıllık aralık
116.56 252.90
Önceki kapanış
209.63
Açılış
211.00
Satış
212.49
Alış
212.79
Düşük
209.12
Yüksek
216.70
Hacim
7.286 K
Günlük değişim
1.36%
Aylık değişim
11.75%
6 aylık değişim
68.72%
Yıllık değişim
-14.83%
