Dövizler / FSLR
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
FSLR: First Solar Inc
212.49 USD 2.86 (1.36%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FSLR fiyatı bugün 1.36% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 209.12 ve Yüksek fiyatı olarak 216.70 aralığında işlem gördü.
First Solar Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FSLR haberleri
- First Solar vs. Emeren: Who Shines Brighter in the Solar Surge?
- Peeking Into Solar ETFs Amid Trump Administration
- First Solar, Inc. (FSLR) is Attracting Investor Attention: Here is What You Should Know
- First Solar (FSLR) Beats Stock Market Upswing: What Investors Need to Know
- Tracking George Soros’s 13F Portfolio – Q2 2025 Update
- Trump Offers New Dawn For Solar Stocks. This Is The Next Growth Driver.
- Canadian Solar Unveils Low-Carbon Modules to Drive Sustainable Growth
- Down but Not Out: 2 Stocks Built to Win in Solar
- ICLN: Favorable Rate Environment, AI Expansion Present An Attractive Buying Opportunity
- First Solar: The One Green Energy Play I Like Under This Administration (NASDAQ:FSLR)
- ICLN: Renewable Energy Set For Growth Before Tax Credits Expire (NASDAQ:ICLN)
- First Solar, Inc. (FSLR) Is a Trending Stock: Facts to Know Before Betting on It
- ICLN's Surge Despite U.S. Rollbacks: Will It Last? (NASDAQ:ICLN)
- FSLR Outperforms Market Over the Past Month: How to Play the Stock?
- If You Invested $1000 in First Solar a Decade Ago, This is How Much It'd Be Worth Now
- Trump Administration Scraps $679 Million In Offshore Wind Funding, Targeting Key North California Project - Enphase Energy (NASDAQ:ENPH), First Solar (NASDAQ:FSLR)
- US will proceed with probe of solar imports from India, Laos and Indonesia
- What Record Highs? These 2 Excellent Stocks Are Down 25% or More
- Trump Tightens The Screws On This Clean Energy Giant, But Solar Stocks Shines Bright
- First Solar stock highlighted as JPMorgan ’top pick’ ahead of RE+ conference
- Canadian Solar Q2 Earnings Miss Estimates, Revenues Rise Y/Y
- Walmart's miss pulls a major market segment lower
- U.S. stocks lower at close of trade; Dow Jones Industrial Average down 0.34%
- First Solar (FSLR) Stock Is Falling Thursday: What's Driving The Action? - First Solar (NASDAQ:FSLR)
Günlük aralık
209.12 216.70
Yıllık aralık
116.56 252.90
- Önceki kapanış
- 209.63
- Açılış
- 211.00
- Satış
- 212.49
- Alış
- 212.79
- Düşük
- 209.12
- Yüksek
- 216.70
- Hacim
- 7.286 K
- Günlük değişim
- 1.36%
- Aylık değişim
- 11.75%
- 6 aylık değişim
- 68.72%
- Yıllık değişim
- -14.83%
21 Eylül, Pazar