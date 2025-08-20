Валюты / FSLR
FSLR: First Solar Inc
205.25 USD 1.75 (0.85%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FSLR за сегодня изменился на -0.85%. При этом минимальная цена на торгах достигала 203.99, а максимальная — 208.44.
Следите за динамикой First Solar Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
203.99 208.44
Годовой диапазон
116.56 252.90
- Предыдущее закрытие
- 207.00
- Open
- 207.00
- Bid
- 205.25
- Ask
- 205.55
- Low
- 203.99
- High
- 208.44
- Объем
- 3.925 K
- Дневное изменение
- -0.85%
- Месячное изменение
- 7.94%
- 6-месячное изменение
- 62.97%
- Годовое изменение
- -17.74%
