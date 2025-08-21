CotationsSections
FSLR: First Solar Inc

212.49 USD 2.86 (1.36%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar

Le taux de change de FSLR a changé de 1.36% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 209.12 et à un maximum de 216.70.

Suivez la dynamique First Solar Inc. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Range quotidien
209.12 216.70
Range Annuel
116.56 252.90
Clôture Précédente
209.63
Ouverture
211.00
Bid
212.49
Ask
212.79
Plus Bas
209.12
Plus Haut
216.70
Volume
7.286 K
Changement quotidien
1.36%
Changement Mensuel
11.75%
Changement à 6 Mois
68.72%
Changement Annuel
-14.83%
20 septembre, samedi