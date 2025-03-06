货币 / FRGE
FRGE: Forge Global Holdings Inc
15.59 USD 0.09 (0.57%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日FRGE汇率已更改-0.57%。当日，交易品种以低点15.59和高点16.17进行交易。
关注Forge Global Holdings Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
FRGE新闻
- Forge Global Holdings earnings missed by $1.27, revenue topped estimates
- How Much Upside is Left in Forge Global (FRGE)? Wall Street Analysts Think 46.09%
- Forge Global stock rises as JMP reiterates Market Outperform rating
- Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Forge Global Q2 2025 slides: Record revenue growth, narrowing EBITDA losses
- Forge Global (FRGE) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Rithm (RITM) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Top 2 Financial Stocks That May Plunge This Month - Forge Global Holdings (NYSE:FRGE), WisdomTree (NYSE:WT)
- Forge Global: Still Positive Considering M&A And Licensing Deals (NYSE:FRGE)
- Forge Global Launches Next Generation Marketplace, Delivering a Smarter Way to Trade Private Stock
- Forge Global CEO to Speak at the Piper Sandler Global Exchange & Trading Conference June 5th, 2025
- Forge Global’s chief revenue officer sells $7,500 in stock
- Forge global CFO Nevin James acquires $48,865 in stock
- Enphase Energy Posts Downbeat Results, Joins Watsco And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Akso Health (NASDAQ:AHG), Enphase Energy (NASDAQ:ENPH)
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Forge Global Eyes Strategic Expansion With $10 Million Accuidity Acquisition - Forge Global Holdings (NYSE:FRGE)
- Forge Global Shares Surge Following Reverse Stock Split Implementation - Forge Global Holdings (NYSE:FRGE)
- Netflix, Ericsson, Hewlett Packard Enterprise And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday (CORRECTED) - Telefonaktiebolaget L M (NASDAQ:ERIC), Eos Energy Enterprises (NASDAQ:EOSE)
- Netflix, Ericsson, Hewlett Packard Enterprise And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Telefonaktiebolaget L M (NASDAQ:ERIC), Eos Energy Enterprises (NASDAQ:EOSE)
- Exclusive | Want to Invest in a Private Company Like SpaceX? All It Takes Is $5,000
- Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Forge Global Holdings, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FRGE)
日范围
15.59 16.17
年范围
0.44 23.35
- 前一天收盘价
- 15.68
- 开盘价
- 15.81
- 卖价
- 15.59
- 买价
- 15.89
- 最低价
- 15.59
- 最高价
- 16.17
- 交易量
- 100
- 日变化
- -0.57%
- 月变化
- -14.20%
- 6个月变化
- 2683.93%
- 年变化
- 1099.23%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值