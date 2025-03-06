Dövizler / FRGE
FRGE: Forge Global Holdings Inc
17.39 USD 0.49 (2.74%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
FRGE fiyatı bugün -2.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.31 ve Yüksek fiyatı olarak 18.28 aralığında işlem gördü.
Forge Global Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
FRGE haberleri
Günlük aralık
17.31 18.28
Yıllık aralık
0.44 23.35
- Önceki kapanış
- 17.88
- Açılış
- 17.94
- Satış
- 17.39
- Alış
- 17.69
- Düşük
- 17.31
- Yüksek
- 18.28
- Hacim
- 116
- Günlük değişim
- -2.74%
- Aylık değişim
- -4.29%
- 6 aylık değişim
- 3005.36%
- Yıllık değişim
- 1237.69%
21 Eylül, Pazar