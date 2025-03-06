FiyatlarBölümler
Dövizler / FRGE
Geri dön - Hisse senetleri

FRGE: Forge Global Holdings Inc

17.39 USD 0.49 (2.74%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

FRGE fiyatı bugün -2.74% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 17.31 ve Yüksek fiyatı olarak 18.28 aralığında işlem gördü.

Forge Global Holdings Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

FRGE haberleri

Günlük aralık
17.31 18.28
Yıllık aralık
0.44 23.35
Önceki kapanış
17.88
Açılış
17.94
Satış
17.39
Alış
17.69
Düşük
17.31
Yüksek
18.28
Hacim
116
Günlük değişim
-2.74%
Aylık değişim
-4.29%
6 aylık değişim
3005.36%
Yıllık değişim
1237.69%
21 Eylül, Pazar