Валюты / FRGE
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
FRGE: Forge Global Holdings Inc
15.68 USD 0.81 (4.91%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс FRGE за сегодня изменился на -4.91%. При этом минимальная цена на торгах достигала 15.66, а максимальная — 16.66.
Следите за динамикой Forge Global Holdings Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости FRGE
- Forge Global Holdings earnings missed by $1.27, revenue topped estimates
- How Much Upside is Left in Forge Global (FRGE)? Wall Street Analysts Think 46.09%
- Forge Global stock rises as JMP reiterates Market Outperform rating
- Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Forge Global Q2 2025 slides: Record revenue growth, narrowing EBITDA losses
- Forge Global (FRGE) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Rithm (RITM) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Top 2 Financial Stocks That May Plunge This Month - Forge Global Holdings (NYSE:FRGE), WisdomTree (NYSE:WT)
- Forge Global: Still Positive Considering M&A And Licensing Deals (NYSE:FRGE)
- Forge Global Launches Next Generation Marketplace, Delivering a Smarter Way to Trade Private Stock
- Forge Global CEO to Speak at the Piper Sandler Global Exchange & Trading Conference June 5th, 2025
- Forge Global’s chief revenue officer sells $7,500 in stock
- Forge global CFO Nevin James acquires $48,865 in stock
- Enphase Energy Posts Downbeat Results, Joins Watsco And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Akso Health (NASDAQ:AHG), Enphase Energy (NASDAQ:ENPH)
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Forge Global Eyes Strategic Expansion With $10 Million Accuidity Acquisition - Forge Global Holdings (NYSE:FRGE)
- Forge Global Shares Surge Following Reverse Stock Split Implementation - Forge Global Holdings (NYSE:FRGE)
- Netflix, Ericsson, Hewlett Packard Enterprise And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday (CORRECTED) - Telefonaktiebolaget L M (NASDAQ:ERIC), Eos Energy Enterprises (NASDAQ:EOSE)
- Netflix, Ericsson, Hewlett Packard Enterprise And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Telefonaktiebolaget L M (NASDAQ:ERIC), Eos Energy Enterprises (NASDAQ:EOSE)
- Exclusive | Want to Invest in a Private Company Like SpaceX? All It Takes Is $5,000
- Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Forge Global Holdings, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FRGE)
Дневной диапазон
15.66 16.66
Годовой диапазон
0.44 23.35
- Предыдущее закрытие
- 16.49
- Open
- 16.66
- Bid
- 15.68
- Ask
- 15.98
- Low
- 15.66
- High
- 16.66
- Объем
- 251
- Дневное изменение
- -4.91%
- Месячное изменение
- -13.70%
- 6-месячное изменение
- 2700.00%
- Годовое изменение
- 1106.15%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.