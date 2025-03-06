Moedas / FRGE
FRGE: Forge Global Holdings Inc
16.47 USD 0.44 (2.74%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do FRGE para hoje mudou para 2.74%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 16.26 e o mais alto foi 16.47.
Veja a dinâmica do par de moedas Forge Global Holdings Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
FRGE Notícias
Faixa diária
16.26 16.47
Faixa anual
0.44 23.35
- Fechamento anterior
- 16.03
- Open
- 16.26
- Bid
- 16.47
- Ask
- 16.77
- Low
- 16.26
- High
- 16.47
- Volume
- 5
- Mudança diária
- 2.74%
- Mudança mensal
- -9.36%
- Mudança de 6 meses
- 2841.07%
- Mudança anual
- 1166.92%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh