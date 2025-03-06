Währungen / FRGE
FRGE: Forge Global Holdings Inc
17.88 USD 1.85 (11.54%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von FRGE hat sich für heute um 11.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.26 bis zu einem Hoch von 18.50 gehandelt.
Verfolgen Sie die Forge Global Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
FRGE News
- Forge Global Holdings earnings missed by $1.27, revenue topped estimates
- How Much Upside is Left in Forge Global (FRGE)? Wall Street Analysts Think 46.09%
- Forge Global stock rises as JMP reiterates Market Outperform rating
- Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Forge Global Q2 2025 slides: Record revenue growth, narrowing EBITDA losses
- Forge Global (FRGE) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Rithm (RITM) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Top 2 Financial Stocks That May Plunge This Month - Forge Global Holdings (NYSE:FRGE), WisdomTree (NYSE:WT)
- Forge Global: Still Positive Considering M&A And Licensing Deals (NYSE:FRGE)
- Forge Global Launches Next Generation Marketplace, Delivering a Smarter Way to Trade Private Stock
- Forge Global CEO to Speak at the Piper Sandler Global Exchange & Trading Conference June 5th, 2025
- Forge Global’s chief revenue officer sells $7,500 in stock
- Forge global CFO Nevin James acquires $48,865 in stock
- Enphase Energy Posts Downbeat Results, Joins Watsco And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Akso Health (NASDAQ:AHG), Enphase Energy (NASDAQ:ENPH)
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Forge Global Eyes Strategic Expansion With $10 Million Accuidity Acquisition - Forge Global Holdings (NYSE:FRGE)
- Forge Global Shares Surge Following Reverse Stock Split Implementation - Forge Global Holdings (NYSE:FRGE)
- Netflix, Ericsson, Hewlett Packard Enterprise And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday (CORRECTED) - Telefonaktiebolaget L M (NASDAQ:ERIC), Eos Energy Enterprises (NASDAQ:EOSE)
- Netflix, Ericsson, Hewlett Packard Enterprise And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Telefonaktiebolaget L M (NASDAQ:ERIC), Eos Energy Enterprises (NASDAQ:EOSE)
- Exclusive | Want to Invest in a Private Company Like SpaceX? All It Takes Is $5,000
- Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Forge Global Holdings, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FRGE)
Tagesspanne
16.26 18.50
Jahresspanne
0.44 23.35
- Vorheriger Schlusskurs
- 16.03
- Eröffnung
- 16.26
- Bid
- 17.88
- Ask
- 18.18
- Tief
- 16.26
- Hoch
- 18.50
- Volumen
- 250
- Tagesänderung
- 11.54%
- Monatsänderung
- -1.60%
- 6-Monatsänderung
- 3092.86%
- Jahresänderung
- 1275.38%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K