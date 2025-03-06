KurseKategorien
FRGE: Forge Global Holdings Inc

17.88 USD 1.85 (11.54%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von FRGE hat sich für heute um 11.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 16.26 bis zu einem Hoch von 18.50 gehandelt.

Verfolgen Sie die Forge Global Holdings Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
16.26 18.50
Jahresspanne
0.44 23.35
Vorheriger Schlusskurs
16.03
Eröffnung
16.26
Bid
17.88
Ask
18.18
Tief
16.26
Hoch
18.50
Volumen
250
Tagesänderung
11.54%
Monatsänderung
-1.60%
6-Monatsänderung
3092.86%
Jahresänderung
1275.38%
