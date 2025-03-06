통화 / FRGE
FRGE: Forge Global Holdings Inc
17.39 USD 0.49 (2.74%)
부문: 기술 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
FRGE 환율이 오늘 -2.74%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 17.31이고 고가는 18.28이었습니다.
Forge Global Holdings Inc 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
FRGE News
- Forge Global Holdings earnings missed by $1.27, revenue topped estimates
- How Much Upside is Left in Forge Global (FRGE)? Wall Street Analysts Think 46.09%
- Forge Global stock rises as JMP reiterates Market Outperform rating
- Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Forge Global Q2 2025 slides: Record revenue growth, narrowing EBITDA losses
- Forge Global (FRGE) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Rithm (RITM) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Top 2 Financial Stocks That May Plunge This Month - Forge Global Holdings (NYSE:FRGE), WisdomTree (NYSE:WT)
- Forge Global: Still Positive Considering M&A And Licensing Deals (NYSE:FRGE)
- Forge Global Launches Next Generation Marketplace, Delivering a Smarter Way to Trade Private Stock
- Forge Global CEO to Speak at the Piper Sandler Global Exchange & Trading Conference June 5th, 2025
- Forge Global’s chief revenue officer sells $7,500 in stock
- Forge global CFO Nevin James acquires $48,865 in stock
- Enphase Energy Posts Downbeat Results, Joins Watsco And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Akso Health (NASDAQ:AHG), Enphase Energy (NASDAQ:ENPH)
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Forge Global Eyes Strategic Expansion With $10 Million Accuidity Acquisition - Forge Global Holdings (NYSE:FRGE)
- Forge Global Shares Surge Following Reverse Stock Split Implementation - Forge Global Holdings (NYSE:FRGE)
- Netflix, Ericsson, Hewlett Packard Enterprise And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday (CORRECTED) - Telefonaktiebolaget L M (NASDAQ:ERIC), Eos Energy Enterprises (NASDAQ:EOSE)
- Netflix, Ericsson, Hewlett Packard Enterprise And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Telefonaktiebolaget L M (NASDAQ:ERIC), Eos Energy Enterprises (NASDAQ:EOSE)
- Exclusive | Want to Invest in a Private Company Like SpaceX? All It Takes Is $5,000
- Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Forge Global Holdings, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FRGE)
일일 변동 비율
17.31 18.28
년간 변동
0.44 23.35
- 이전 종가
- 17.88
- 시가
- 17.94
- Bid
- 17.39
- Ask
- 17.69
- 저가
- 17.31
- 고가
- 18.28
- 볼륨
- 116
- 일일 변동
- -2.74%
- 월 변동
- -4.29%
- 6개월 변동
- 3005.36%
- 년간 변동율
- 1237.69%
