通貨 / FRGE
FRGE: Forge Global Holdings Inc

17.88 USD 1.85 (11.54%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

FRGEの今日の為替レートは、11.54%変化しました。日中、通貨は1あたり16.26の安値と18.50の高値で取引されました。

Forge Global Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
16.26 18.50
1年のレンジ
0.44 23.35
以前の終値
16.03
始値
16.26
買値
17.88
買値
18.18
安値
16.26
高値
18.50
出来高
250
1日の変化
11.54%
1ヶ月の変化
-1.60%
6ヶ月の変化
3092.86%
1年の変化
1275.38%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K