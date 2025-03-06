通貨 / FRGE
FRGE: Forge Global Holdings Inc
17.88 USD 1.85 (11.54%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
FRGEの今日の為替レートは、11.54%変化しました。日中、通貨は1あたり16.26の安値と18.50の高値で取引されました。
Forge Global Holdings Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
FRGE News
- Forge Global Holdings earnings missed by $1.27, revenue topped estimates
- How Much Upside is Left in Forge Global (FRGE)? Wall Street Analysts Think 46.09%
- Forge Global stock rises as JMP reiterates Market Outperform rating
- Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Forge Global Q2 2025 slides: Record revenue growth, narrowing EBITDA losses
- Forge Global (FRGE) Q2 Earnings: How Key Metrics Compare to Wall Street Estimates
- Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) Reports Q2 Loss, Tops Revenue Estimates
- Rithm (RITM) Q2 Earnings Surpass Estimates
- Top 2 Financial Stocks That May Plunge This Month - Forge Global Holdings (NYSE:FRGE), WisdomTree (NYSE:WT)
- Forge Global: Still Positive Considering M&A And Licensing Deals (NYSE:FRGE)
- Forge Global Launches Next Generation Marketplace, Delivering a Smarter Way to Trade Private Stock
- Forge Global CEO to Speak at the Piper Sandler Global Exchange & Trading Conference June 5th, 2025
- Forge Global’s chief revenue officer sells $7,500 in stock
- Forge global CFO Nevin James acquires $48,865 in stock
- Enphase Energy Posts Downbeat Results, Joins Watsco And Other Big Stocks Moving Lower In Wednesday's Pre-Market Session - Akso Health (NASDAQ:AHG), Enphase Energy (NASDAQ:ENPH)
- Why Vertiv Holdings Shares Are Trading Higher By 17%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - AgriFORCE Growing Systems (NASDAQ:AGRI), AGM Gr Hldgs (NASDAQ:AGMH)
- Forge Global Eyes Strategic Expansion With $10 Million Accuidity Acquisition - Forge Global Holdings (NYSE:FRGE)
- Forge Global Shares Surge Following Reverse Stock Split Implementation - Forge Global Holdings (NYSE:FRGE)
- Netflix, Ericsson, Hewlett Packard Enterprise And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday (CORRECTED) - Telefonaktiebolaget L M (NASDAQ:ERIC), Eos Energy Enterprises (NASDAQ:EOSE)
- Netflix, Ericsson, Hewlett Packard Enterprise And Other Big Stocks Moving Higher On Monday - Telefonaktiebolaget L M (NASDAQ:ERIC), Eos Energy Enterprises (NASDAQ:EOSE)
- Exclusive | Want to Invest in a Private Company Like SpaceX? All It Takes Is $5,000
- Forge Global Holdings, Inc. (FRGE) Q4 2024 Earnings Call Transcript
- Forge Global Holdings, Inc. 2024 Q4 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:FRGE)
1日のレンジ
16.26 18.50
1年のレンジ
0.44 23.35
- 以前の終値
- 16.03
- 始値
- 16.26
- 買値
- 17.88
- 買値
- 18.18
- 安値
- 16.26
- 高値
- 18.50
- 出来高
- 250
- 1日の変化
- 11.54%
- 1ヶ月の変化
- -1.60%
- 6ヶ月の変化
- 3092.86%
- 1年の変化
- 1275.38%
