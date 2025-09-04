货币 / CIEN
CIEN: Ciena Corporation
136.75 USD 0.72 (0.52%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CIEN汇率已更改-0.52%。当日，交易品种以低点134.97和高点138.70进行交易。
关注Ciena Corporation动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
134.97 138.70
年范围
49.21 138.70
- 前一天收盘价
- 137.47
- 开盘价
- 138.70
- 卖价
- 136.75
- 买价
- 137.05
- 最低价
- 134.97
- 最高价
- 138.70
- 交易量
- 1.134 K
- 日变化
- -0.52%
- 月变化
- 47.55%
- 6个月变化
- 126.56%
- 年变化
- 123.48%
