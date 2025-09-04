Währungen / CIEN
CIEN: Ciena Corporation
137.98 USD 1.49 (1.09%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CIEN hat sich für heute um 1.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 137.45 bis zu einem Hoch von 139.71 gehandelt.
Verfolgen Sie die Ciena Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
137.45 139.71
Jahresspanne
49.21 139.71
- Vorheriger Schlusskurs
- 136.49
- Eröffnung
- 138.80
- Bid
- 137.98
- Ask
- 138.28
- Tief
- 137.45
- Hoch
- 139.71
- Volumen
- 3.482 K
- Tagesänderung
- 1.09%
- Monatsänderung
- 48.88%
- 6-Monatsänderung
- 128.60%
- Jahresänderung
- 125.49%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K