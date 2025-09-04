KurseKategorien
CIEN: Ciena Corporation

137.98 USD 1.49 (1.09%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von CIEN hat sich für heute um 1.09% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 137.45 bis zu einem Hoch von 139.71 gehandelt.

Verfolgen Sie die Ciena Corporation-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Tagesspanne
137.45 139.71
Jahresspanne
49.21 139.71
Vorheriger Schlusskurs
136.49
Eröffnung
138.80
Bid
137.98
Ask
138.28
Tief
137.45
Hoch
139.71
Volumen
3.482 K
Tagesänderung
1.09%
Monatsänderung
48.88%
6-Monatsänderung
128.60%
Jahresänderung
125.49%
