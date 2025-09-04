Devises / CIEN
CIEN: Ciena Corporation
138.32 USD 0.34 (0.25%)
Secteur: Technologie Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de CIEN a changé de 0.25% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 136.07 et à un maximum de 138.96.
Suivez la dynamique Ciena Corporation. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
- Meet The Unstoppable Artificial Intelligence (AI) Stock That Has Jumped 112% in 6 Months. It Can Still Soar Higher.
- L’action de Ciena Corp atteint un sommet de 52 semaines à 139,08 USD
- Ciena Corp stock hits 52-week high at 139.08 USD
- Medpace Stock, Willdan, AppLovin Among 9 New Stocks On IBD Hot Lists
- Ciena's Stock Skyrockets 143% in 12 Months: Is More Upside Left?
- L’action de Ciena atteint un plus haut de 52 semaines à 131,44€
- Ciena stock hits 52-week high at 131.44 USD
- Will Ciena (CIEN) Gain on Rising Earnings Estimates?
- Ciena (CIEN) Is Up 24.18% in One Week: What You Should Know
- Ciena & REDIMadrid Collaborate on Next-Generation Data Transport
- Understanding Ciena (CIEN) Reliance on International Revenue
- Wayfair, United Therapeutics, And Ciena Are Among The Top 10 Large-Cap Gainers Last Week (July 14-July 18): Are The Others In Your Portfolio? - Alibaba Gr Hldgs (NYSE:BABA), Ciena (NYSE:CIEN)
- Investing.com’s stocks of the week
- Why Ciena Rocketed Higher This Week
- Ciena Analysts Boost Their Forecasts After Upbeat Q3 Results - Ciena (NYSE:CIEN)
- Ciena downgraded as stock rally priced in much of its growth potential
- This J B Hunt Transport Analyst Is No Longer Bullish; Here Are Top 5 Downgrades For Friday - Ciena (NYSE:CIEN), JB Hunt Transport Servs (NASDAQ:JBHT)
- CIEN Q3 Earnings & Sales Top, Stock Up on 91% Y/Y Bottom-Line Growth
- Needham raises Ciena stock price target to $130 on strong results
- JPMorgan raises Ciena stock price target to $140 on cloud investment outlook
- Company News for Sep 5, 2025
- CIEN Earnings: Ciena Stock Rockets on Remarkable Q3 Results - TipRanks.com
- Ciena stock price target raised to $120 from $100 at Stifel on AI orders
- BofA Securities raises Ciena stock price target to $135 on cloud growth
Range quotidien
136.07 138.96
Range Annuel
49.21 139.71
- Clôture Précédente
- 137.98
- Ouverture
- 137.73
- Bid
- 138.32
- Ask
- 138.62
- Plus Bas
- 136.07
- Plus Haut
- 138.96
- Volume
- 2.749 K
- Changement quotidien
- 0.25%
- Changement Mensuel
- 49.24%
- Changement à 6 Mois
- 129.16%
- Changement Annuel
- 126.05%
