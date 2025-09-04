КотировкиРазделы
Валюты / CIEN
CIEN: Ciena Corporation

137.47 USD 1.53 (1.13%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс CIEN за сегодня изменился на 1.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 133.94, а максимальная — 137.64.

Следите за динамикой Ciena Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

Дневной диапазон
133.94 137.64
Годовой диапазон
49.21 138.35
Предыдущее закрытие
135.94
Open
136.50
Bid
137.47
Ask
137.77
Low
133.94
High
137.64
Объем
5.222 K
Дневное изменение
1.13%
Месячное изменение
48.33%
6-месячное изменение
127.75%
Годовое изменение
124.66%
