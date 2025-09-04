Валюты / CIEN
CIEN: Ciena Corporation
137.47 USD 1.53 (1.13%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CIEN за сегодня изменился на 1.13%. При этом минимальная цена на торгах достигала 133.94, а максимальная — 137.64.
Следите за динамикой Ciena Corporation. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CIEN
Дневной диапазон
133.94 137.64
Годовой диапазон
49.21 138.35
- Предыдущее закрытие
- 135.94
- Open
- 136.50
- Bid
- 137.47
- Ask
- 137.77
- Low
- 133.94
- High
- 137.64
- Объем
- 5.222 K
- Дневное изменение
- 1.13%
- Месячное изменение
- 48.33%
- 6-месячное изменение
- 127.75%
- Годовое изменение
- 124.66%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.