Divisas / CIEN
CIEN: Ciena Corporation
136.49 USD 0.98 (0.71%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CIEN de hoy ha cambiado un -0.71%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 132.93, mientras que el máximo ha alcanzado 138.70.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Ciena Corporation. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
CIEN News
Rango diario
132.93 138.70
Rango anual
49.21 138.70
- Cierres anteriores
- 137.47
- Open
- 138.70
- Bid
- 136.49
- Ask
- 136.79
- Low
- 132.93
- High
- 138.70
- Volumen
- 6.721 K
- Cambio diario
- -0.71%
- Cambio mensual
- 47.27%
- Cambio a 6 meses
- 126.13%
- Cambio anual
- 123.06%
