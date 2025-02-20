货币 / BFLY
BFLY: Butterfly Network Inc Class A
1.64 USD 0.01 (0.61%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日BFLY汇率已更改0.61%。当日，交易品种以低点1.62和高点1.67进行交易。
关注Butterfly Network Inc Class A动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
BFLY新闻
日范围
1.62 1.67
年范围
1.34 4.99
- 前一天收盘价
- 1.63
- 开盘价
- 1.63
- 卖价
- 1.64
- 买价
- 1.94
- 最低价
- 1.62
- 最高价
- 1.67
- 交易量
- 725
- 日变化
- 0.61%
- 月变化
- 5.81%
- 6个月变化
- -26.13%
- 年变化
- -7.34%
