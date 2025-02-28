Valute / BFLY
BFLY: Butterfly Network Inc Class A
1.86 USD 0.04 (2.11%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BFLY ha avuto una variazione del -2.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.85 e ad un massimo di 2.13.
Segui le dinamiche di Butterfly Network Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
1.85 2.13
Intervallo Annuale
1.34 4.99
- Chiusura Precedente
- 1.90
- Apertura
- 2.10
- Bid
- 1.86
- Ask
- 2.16
- Minimo
- 1.85
- Massimo
- 2.13
- Volume
- 10.289 K
- Variazione giornaliera
- -2.11%
- Variazione Mensile
- 20.00%
- Variazione Semestrale
- -16.22%
- Variazione Annuale
- 5.08%
