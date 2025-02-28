QuotazioniSezioni
BFLY: Butterfly Network Inc Class A

1.86 USD 0.04 (2.11%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BFLY ha avuto una variazione del -2.11% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 1.85 e ad un massimo di 2.13.

Segui le dinamiche di Butterfly Network Inc Class A. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

Intervallo Giornaliero
1.85 2.13
Intervallo Annuale
1.34 4.99
Chiusura Precedente
1.90
Apertura
2.10
Bid
1.86
Ask
2.16
Minimo
1.85
Massimo
2.13
Volume
10.289 K
Variazione giornaliera
-2.11%
Variazione Mensile
20.00%
Variazione Semestrale
-16.22%
Variazione Annuale
5.08%
