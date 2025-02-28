Währungen / BFLY
BFLY: Butterfly Network Inc Class A
1.89 USD 0.01 (0.53%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von BFLY hat sich für heute um -0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.88 bis zu einem Hoch von 2.13 gehandelt.
Verfolgen Sie die Butterfly Network Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
1.88 2.13
Jahresspanne
1.34 4.99
- Vorheriger Schlusskurs
- 1.90
- Eröffnung
- 2.10
- Bid
- 1.89
- Ask
- 2.19
- Tief
- 1.88
- Hoch
- 2.13
- Volumen
- 3.535 K
- Tagesänderung
- -0.53%
- Monatsänderung
- 21.94%
- 6-Monatsänderung
- -14.86%
- Jahresänderung
- 6.78%
