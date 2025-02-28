KurseKategorien
Währungen / BFLY
Zurück zum Aktien

BFLY: Butterfly Network Inc Class A

1.89 USD 0.01 (0.53%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BFLY hat sich für heute um -0.53% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 1.88 bis zu einem Hoch von 2.13 gehandelt.

Verfolgen Sie die Butterfly Network Inc Class A-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

BFLY News

Tagesspanne
1.88 2.13
Jahresspanne
1.34 4.99
Vorheriger Schlusskurs
1.90
Eröffnung
2.10
Bid
1.89
Ask
2.19
Tief
1.88
Hoch
2.13
Volumen
3.535 K
Tagesänderung
-0.53%
Monatsänderung
21.94%
6-Monatsänderung
-14.86%
Jahresänderung
6.78%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
Erw
Vorh
25.5 K