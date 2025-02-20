Валюты / BFLY
BFLY: Butterfly Network Inc Class A
1.63 USD 0.03 (1.81%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс BFLY за сегодня изменился на -1.81%. При этом минимальная цена на торгах достигала 1.60, а максимальная — 1.68.
Следите за динамикой Butterfly Network Inc Class A. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости BFLY
Дневной диапазон
1.60 1.68
Годовой диапазон
1.34 4.99
- Предыдущее закрытие
- 1.66
- Open
- 1.66
- Bid
- 1.63
- Ask
- 1.93
- Low
- 1.60
- High
- 1.68
- Объем
- 1.794 K
- Дневное изменение
- -1.81%
- Месячное изменение
- 5.16%
- 6-месячное изменение
- -26.58%
- Годовое изменение
- -7.91%
