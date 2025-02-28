통화 / BFLY
BFLY: Butterfly Network Inc Class A
1.86 USD 0.04 (2.11%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
BFLY 환율이 오늘 -2.11%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 1.85이고 고가는 2.13이었습니다.
Butterfly Network Inc Class A 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
1.85 2.13
년간 변동
1.34 4.99
- 이전 종가
- 1.90
- 시가
- 2.10
- Bid
- 1.86
- Ask
- 2.16
- 저가
- 1.85
- 고가
- 2.13
- 볼륨
- 10.289 K
- 일일 변동
- -2.11%
- 월 변동
- 20.00%
- 6개월 변동
- -16.22%
- 년간 변동율
- 5.08%
20 9월, 토요일