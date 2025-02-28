通貨 / BFLY
- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
BFLY: Butterfly Network Inc Class A
1.90 USD 0.28 (17.28%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
BFLYの今日の為替レートは、17.28%変化しました。日中、通貨は1あたり1.67の安値と2.00の高値で取引されました。
Butterfly Network Inc Class Aダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
BFLY News
- Palantir, Nvidia lead Thursday’s market cap stock movers
- Butterfly Pipeline Promise Amid Execution Risks: Why I Would Hold For Now (NYSE:BFLY)
- The Zacks Analyst Blog Highlights Butterfly Network, Omnicell, NVIDIA, Palantir and IBM
- NVIDIA, AI & Quantum Leaders Drive Health Tech: 2 Stocks to Buy
- Butterfly Network appoints Victor Ku as new chief technology officer
- TD Cowen reiterates Buy rating on Butterfly Network stock after key study
- Tempus AI or Butterfly: Which AI Health Tech Stock is a Buy Now?
- Clipper Distributing partners with Butterfly Network to offer vet ultrasound
- Butterfly Network deputy general counsel sells $4.5k in shares
- What Makes Butterfly Network (BFLY) a New Buy Stock
- Butterfly Network, Inc. (BFLY) Q2 2025 Earnings Call Transcript
- Butterfly Network, Inc. (BFLY) Reports Q2 Loss, Misses Revenue Estimates
- Butterfly Network earnings beat by $0.02, revenue fell short of estimates
- OpenEvidence Is Quietly Becoming the Google of Medicine - TipRanks.com
- Butterfly Network: Still A Long Way From Profitability (NYSE:BFLY)
- Butterfly Network stock initiated with Buy rating at Craig-Hallum
- TD Cowen maintains Butterfly Network Buy rating, $5 target
- Butterfly Network’s RoHS Lead Exemption Revocation Request Progresses to Stakeholder and Consultant Assessment
- Butterfly Network to Participate at William Blair 45th Annual Growth Stock Conference
- Undercovered Dozen: Richtech Robotics, Intesa Sanpaolo, BeiGene, Analog Devices +
- Kuehn Law Encourages Investors of Butterfly Network, Inc. to Contact Law Firm
- This Blueprint Medicines Analyst Begins Coverage On A Bullish Note; Here Are Top 5 Initiations For Monday - Axogen (NASDAQ:AXGN), Butterfly Network (NYSE:BFLY)
- Nike, FedEx to Report Results as Investors Await Fed's Latest Economic Projections
- Butterfly Network Q4 revenue beats, shares dip on muted outlook
1日のレンジ
1.67 2.00
1年のレンジ
1.34 4.99
- 以前の終値
- 1.62
- 始値
- 1.68
- 買値
- 1.90
- 買値
- 2.20
- 安値
- 1.67
- 高値
- 2.00
- 出来高
- 9.239 K
- 1日の変化
- 17.28%
- 1ヶ月の変化
- 22.58%
- 6ヶ月の変化
- -14.41%
- 1年の変化
- 7.34%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K