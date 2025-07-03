货币 / AVT
AVT: Avnet Inc
52.34 USD 1.18 (2.20%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日AVT汇率已更改-2.20%。当日，交易品种以低点52.34和高点53.07进行交易。
关注Avnet Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVT新闻
- New Strong Sell Stocks for September 17th
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Avnet prices $550 million convertible senior notes due 2030
- Fitch revises Avnet’s outlook to negative on high leverage
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Avnet at KeyBanc Forum: Strategic Insights and Growth Challenges
- Why Avnet (AVT) International Revenue Trends Deserve Your Attention
- 5 Stock Picks Last Week From Wall Street's Most Accurate Analysts - Nerdy (NYSE:NRDY), Avnet (NASDAQ:AVT)
- New Strong Sell Stocks for August 11th
- BofA Securities raises Avnet stock price target to $50 on strong revenue
- Avnet Q4 Earnings Beat Estimates, Stock Falls on Weak Profit Outlook
- Avnet, Inc. (AVT) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Avnet Q4 2025 beats EPS estimates, stock dips
- Avnet (AVT) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Avnet (AVT) Q4 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Avnet Q4 2025 slides: Asia growth offsets EMEA weakness as margins contract
- Avnet beats Q4 expectations, but shares flat on soft guidance
- Avnet earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Bruker (BRKR) Misses Q2 Earnings Estimates
- Wesco International (WCC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Richardson Electronics (RELL) Surpasses Q4 Earnings Estimates
- Should Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) Be on Your Investing Radar?
- Avnet Stock: Stable, But Still A Hold Until Q4 Earnings Are In (NASDAQ:AVT)
- BofA downgrades Nordic Semi to “underperform,” cuts PO to NOK 99
日范围
52.34 53.07
年范围
39.22 59.25
- 前一天收盘价
- 53.52
- 开盘价
- 53.07
- 卖价
- 52.34
- 买价
- 52.64
- 最低价
- 52.34
- 最高价
- 53.07
- 交易量
- 354
- 日变化
- -2.20%
- 月变化
- -0.29%
- 6个月变化
- 10.52%
- 年变化
- -3.11%
17 九月, 星期三
12:30
USD
- 实际值
- 1.307 M
- 预测值
- 1.322 M
- 前值
- 1.429 M
12:30
USD
- 实际值
- 1.312 M
- 预测值
- 1.394 M
- 前值
- 1.362 M
12:30
USD
- 实际值
- -8.5%
- 预测值
- -6.4%
- 前值
- 3.4%
14:30
USD
- 实际值
- -9.285 M
- 预测值
- -1.708 M
- 前值
- 3.939 M
14:30
USD
- 实际值
- -0.296 M
- 预测值
- 0.154 M
- 前值
- -0.365 M
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
18:00
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 4.50%
18:30
USD
- 实际值
-
- 预测值
- 前值