AVT: Avnet Inc
53.52 USD 0.17 (0.32%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс AVT за сегодня изменился на 0.32%. При этом минимальная цена на торгах достигала 52.88, а максимальная — 53.79.
Следите за динамикой Avnet Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости AVT
Дневной диапазон
52.88 53.79
Годовой диапазон
39.22 59.25
- Предыдущее закрытие
- 53.35
- Open
- 53.35
- Bid
- 53.52
- Ask
- 53.82
- Low
- 52.88
- High
- 53.79
- Объем
- 1.375 K
- Дневное изменение
- 0.32%
- Месячное изменение
- 1.96%
- 6-месячное изменение
- 13.01%
- Годовое изменение
- -0.93%
