AVT: Avnet Inc
52.31 USD 1.21 (2.26%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de AVT de hoy ha cambiado un -2.26%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 51.89, mientras que el máximo ha alcanzado 53.07.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Avnet Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
51.89 53.07
Rango anual
39.22 59.25
- Cierres anteriores
- 53.52
- Open
- 53.07
- Bid
- 52.31
- Ask
- 52.61
- Low
- 51.89
- High
- 53.07
- Volumen
- 2.369 K
- Cambio diario
- -2.26%
- Cambio mensual
- -0.34%
- Cambio a 6 meses
- 10.45%
- Cambio anual
- -3.17%
