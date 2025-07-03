通貨 / AVT
AVT: Avnet Inc
53.64 USD 1.33 (2.54%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
AVTの今日の為替レートは、2.54%変化しました。日中、通貨は1あたり52.37の安値と53.88の高値で取引されました。
Avnet Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVT News
- New Strong Sell Stocks for September 17th
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Avnet prices $550 million convertible senior notes due 2030
- Fitch revises Avnet’s outlook to negative on high leverage
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Avnet at KeyBanc Forum: Strategic Insights and Growth Challenges
- Why Avnet (AVT) International Revenue Trends Deserve Your Attention
- 5 Stock Picks Last Week From Wall Street's Most Accurate Analysts - Nerdy (NYSE:NRDY), Avnet (NASDAQ:AVT)
- New Strong Sell Stocks for August 11th
- BofA Securities raises Avnet stock price target to $50 on strong revenue
- Avnet Q4 Earnings Beat Estimates, Stock Falls on Weak Profit Outlook
- Avnet, Inc. (AVT) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Avnet Q4 2025 beats EPS estimates, stock dips
- Avnet (AVT) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Avnet (AVT) Q4 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Avnet Q4 2025 slides: Asia growth offsets EMEA weakness as margins contract
- Avnet beats Q4 expectations, but shares flat on soft guidance
- Avnet earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Bruker (BRKR) Misses Q2 Earnings Estimates
- Wesco International (WCC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Richardson Electronics (RELL) Surpasses Q4 Earnings Estimates
- Should Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) Be on Your Investing Radar?
- Avnet Stock: Stable, But Still A Hold Until Q4 Earnings Are In (NASDAQ:AVT)
- BofA downgrades Nordic Semi to “underperform,” cuts PO to NOK 99
1日のレンジ
52.37 53.88
1年のレンジ
39.22 59.25
- 以前の終値
- 52.31
- 始値
- 52.37
- 買値
- 53.64
- 買値
- 53.94
- 安値
- 52.37
- 高値
- 53.88
- 出来高
- 1.881 K
- 1日の変化
- 2.54%
- 1ヶ月の変化
- 2.19%
- 6ヶ月の変化
- 13.26%
- 1年の変化
- -0.70%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K