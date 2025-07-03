Währungen / AVT
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
AVT: Avnet Inc
53.64 USD 1.33 (2.54%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von AVT hat sich für heute um 2.54% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 52.37 bis zu einem Hoch von 53.88 gehandelt.
Verfolgen Sie die Avnet Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
AVT News
- New Strong Sell Stocks for September 17th
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of September 14
- Avnet prices $550 million convertible senior notes due 2030
- Fitch revises Avnet’s outlook to negative on high leverage
- Dividend Champion, Contender, And Challenger Highlights: Week Of August 24
- Avnet at KeyBanc Forum: Strategic Insights and Growth Challenges
- Why Avnet (AVT) International Revenue Trends Deserve Your Attention
- 5 Stock Picks Last Week From Wall Street's Most Accurate Analysts - Nerdy (NYSE:NRDY), Avnet (NASDAQ:AVT)
- New Strong Sell Stocks for August 11th
- BofA Securities raises Avnet stock price target to $50 on strong revenue
- Avnet Q4 Earnings Beat Estimates, Stock Falls on Weak Profit Outlook
- Avnet, Inc. (AVT) Q4 2025 Earnings Call Transcript
- Earnings call transcript: Avnet Q4 2025 beats EPS estimates, stock dips
- Avnet (AVT) Q4 Earnings: Taking a Look at Key Metrics Versus Estimates
- Avnet (AVT) Q4 Earnings and Revenues Beat Estimates
- Avnet Q4 2025 slides: Asia growth offsets EMEA weakness as margins contract
- Avnet beats Q4 expectations, but shares flat on soft guidance
- Avnet earnings beat by $0.07, revenue topped estimates
- Bruker (BRKR) Misses Q2 Earnings Estimates
- Wesco International (WCC) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- Richardson Electronics (RELL) Surpasses Q4 Earnings Estimates
- Should Invesco S&P MidCap Value with Momentum ETF (XMVM) Be on Your Investing Radar?
- Avnet Stock: Stable, But Still A Hold Until Q4 Earnings Are In (NASDAQ:AVT)
- BofA downgrades Nordic Semi to “underperform,” cuts PO to NOK 99
Tagesspanne
52.37 53.88
Jahresspanne
39.22 59.25
- Vorheriger Schlusskurs
- 52.31
- Eröffnung
- 52.37
- Bid
- 53.64
- Ask
- 53.94
- Tief
- 52.37
- Hoch
- 53.88
- Volumen
- 1.881 K
- Tagesänderung
- 2.54%
- Monatsänderung
- 2.19%
- 6-Monatsänderung
- 13.26%
- Jahresänderung
- -0.70%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K