货币 / ASTH
ASTH: Astrana Health Inc
30.11 USD 0.40 (1.35%)
版块: 医疗保健 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日ASTH汇率已更改1.35%。当日，交易品种以低点29.71和高点30.19进行交易。
关注Astrana Health Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
29.71 30.19
年范围
21.42 63.20
- 前一天收盘价
- 29.71
- 开盘价
- 29.71
- 卖价
- 30.11
- 买价
- 30.41
- 最低价
- 29.71
- 最高价
- 30.19
- 交易量
- 76
- 日变化
- 1.35%
- 月变化
- -5.08%
- 6个月变化
- -4.08%
- 年变化
- -47.88%
