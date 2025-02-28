FiyatlarBölümler
Dövizler / ASTH
Geri dön - Hisse senetleri

ASTH: Astrana Health Inc

27.77 USD 2.02 (6.78%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

ASTH fiyatı bugün -6.78% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 27.71 ve Yüksek fiyatı olarak 29.75 aralığında işlem gördü.

Astrana Health Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Tam ekran grafik
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

ASTH haberleri

Günlük aralık
27.71 29.75
Yıllık aralık
21.42 63.20
Önceki kapanış
29.79
Açılış
29.75
Satış
27.77
Alış
28.07
Düşük
27.71
Yüksek
29.75
Hacim
896
Günlük değişim
-6.78%
Aylık değişim
-12.45%
6 aylık değişim
-11.53%
Yıllık değişim
-51.93%
21 Eylül, Pazar