Валюты / ASTH
- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
ASTH: Astrana Health Inc
29.71 USD 0.52 (1.78%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс ASTH за сегодня изменился на 1.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.00, а максимальная — 30.58.
Следите за динамикой Astrana Health Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости ASTH
- Judy Chu’s spouse trades Astrana Health Inc. stocks in significant transactions
- ASTH vs. USPH: Which Stock Is the Better Value Option?
- Agilent Q3 Earnings Beat Estimates, Revenues Up Y/Y, Shares Rise
- ASTH or USPH: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Zacks.com featured highlights include Astrana Health, BJ's Restaurants, KT Corporation and Global Ship Lease
- Pick These 5 Bargain Stocks With Impressive EV-to-EBITDA Ratios
- SoundHound AI, Ouster, Globalstar, Doximity, JFrog And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Blue Gold (NASDAQ:BGL), Astrana Health (NASDAQ:ASTH)
- Earnings call transcript: Astrana Health Q2 2025 misses EPS, beats revenue
- Astrana Health Q2 2025 slides: Revenue surges 35% amid declining margins
- Astrana Health, Inc. (ASTH) Q2 Earnings Lag Estimates
- Power Up Your Portfolio Value With These 5 High Earnings Yield Stocks
- Astrana Health stock hits 52-week low at $22.45
- ASTH vs. CHE: Which Stock Is the Better Value Option?
- Astrana Health stock hits 52-week low at $23.12
- Wall Street Analysts Think Astrana Health, Inc. (ASTH) Could Surge 97.29%: Read This Before Placing a Bet
- Astrana Health boosts leadership for AI healthcare expansion
- Astrana Health, Inc. to Participate in Upcoming Investor Conference
- Medicare Advantage Rates Expected To Climb Over 5%: CMS - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC)
- Diamond Hill Small Cap Strategy Q4 2024 Market Commentary (Mutual Fund:DHSIX)
- Astrana Health, Inc. (ASTH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
29.00 30.58
Годовой диапазон
21.42 63.20
- Предыдущее закрытие
- 29.19
- Open
- 29.25
- Bid
- 29.71
- Ask
- 30.01
- Low
- 29.00
- High
- 30.58
- Объем
- 893
- Дневное изменение
- 1.78%
- Месячное изменение
- -6.34%
- 6-месячное изменение
- -5.35%
- Годовое изменение
- -48.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.