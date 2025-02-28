КотировкиРазделы
ASTH: Astrana Health Inc

29.71 USD 0.52 (1.78%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar

Курс ASTH за сегодня изменился на 1.78%. При этом минимальная цена на торгах достигала 29.00, а максимальная — 30.58.

  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Новости ASTH

Дневной диапазон
29.00 30.58
Годовой диапазон
21.42 63.20
Предыдущее закрытие
29.19
Open
29.25
Bid
29.71
Ask
30.01
Low
29.00
High
30.58
Объем
893
Дневное изменение
1.78%
Месячное изменение
-6.34%
6-месячное изменение
-5.35%
Годовое изменение
-48.57%
17 сентября, среда
12:30
USD
Объём строительства новых домов
Акт.
Прог.
1.322 млн
Пред.
1.428 млн
12:30
USD
Разрешения на строительство
Акт.
Прог.
1.394 млн
Пред.
1.354 млн
12:30
USD
Объём строительства новых домов м/м
Акт.
Прог.
-6.4%
Пред.
5.2%
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти от EIA
Акт.
Прог.
-1.708 млн
Пред.
3.939 млн
14:30
USD
Изменение запасов сырой нефти в Кушинге от EIA
Акт.
Прог.
0.154 млн
Пред.
-0.365 млн
18:00
USD
Заявление FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Публикация экономических прогнозов FOMC
Акт.
Прог.
Пред.
18:00
USD
Решение ФРС по процентной ставке
Акт.
Прог.
Пред.
4.50%
18:30
USD
Пресс-конференция FOMC
Акт.
Прог.
Пред.