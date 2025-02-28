通貨 / ASTH
ASTH: Astrana Health Inc
29.79 USD 0.71 (2.44%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
ASTHの今日の為替レートは、2.44%変化しました。日中、通貨は1あたり29.14の安値と29.95の高値で取引されました。
Astrana Health Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
1日のレンジ
29.14 29.95
1年のレンジ
21.42 63.20
- 以前の終値
- 29.08
- 始値
- 29.34
- 買値
- 29.79
- 買値
- 30.09
- 安値
- 29.14
- 高値
- 29.95
- 出来高
- 633
- 1日の変化
- 2.44%
- 1ヶ月の変化
- -6.08%
- 6ヶ月の変化
- -5.10%
- 1年の変化
- -48.43%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 416
17:00
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 539
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 261.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 81.8 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- -173.7 K
19:30
USD
- 実際
-
- 期待
- 前
- 25.5 K