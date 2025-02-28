Währungen / ASTH
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
ASTH: Astrana Health Inc
29.45 USD 0.34 (1.14%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von ASTH hat sich für heute um -1.14% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 29.43 bis zu einem Hoch von 29.75 gehandelt.
Verfolgen Sie die Astrana Health Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
ASTH News
- Judy Chu’s spouse trades Astrana Health Inc. stocks in significant transactions
- ASTH vs. USPH: Which Stock Is the Better Value Option?
- Agilent Q3 Earnings Beat Estimates, Revenues Up Y/Y, Shares Rise
- ASTH or USPH: Which Is the Better Value Stock Right Now?
- Zacks.com featured highlights include Astrana Health, BJ's Restaurants, KT Corporation and Global Ship Lease
- Pick These 5 Bargain Stocks With Impressive EV-to-EBITDA Ratios
- SoundHound AI, Ouster, Globalstar, Doximity, JFrog And Other Big Stocks Moving Higher On Friday - Blue Gold (NASDAQ:BGL), Astrana Health (NASDAQ:ASTH)
- Earnings call transcript: Astrana Health Q2 2025 misses EPS, beats revenue
- Astrana Health Q2 2025 slides: Revenue surges 35% amid declining margins
- Astrana Health, Inc. (ASTH) Q2 Earnings Lag Estimates
- Power Up Your Portfolio Value With These 5 High Earnings Yield Stocks
- Astrana Health stock hits 52-week low at $22.45
- ASTH vs. CHE: Which Stock Is the Better Value Option?
- Astrana Health stock hits 52-week low at $23.12
- Wall Street Analysts Think Astrana Health, Inc. (ASTH) Could Surge 97.29%: Read This Before Placing a Bet
- Astrana Health boosts leadership for AI healthcare expansion
- Astrana Health, Inc. to Participate in Upcoming Investor Conference
- Medicare Advantage Rates Expected To Climb Over 5%: CMS - Alignment Healthcare (NASDAQ:ALHC)
- Diamond Hill Small Cap Strategy Q4 2024 Market Commentary (Mutual Fund:DHSIX)
- Astrana Health, Inc. (ASTH) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Tagesspanne
29.43 29.75
Jahresspanne
21.42 63.20
- Vorheriger Schlusskurs
- 29.79
- Eröffnung
- 29.75
- Bid
- 29.45
- Ask
- 29.75
- Tief
- 29.43
- Hoch
- 29.75
- Volumen
- 35
- Tagesänderung
- -1.14%
- Monatsänderung
- -7.16%
- 6-Monatsänderung
- -6.18%
- Jahresänderung
- -49.02%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 25.5 K