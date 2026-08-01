Ari Gold Bot — Экспертный советник моментума на пробоях ликвидности для XAUUSD

Ari Gold Bot торгует по одной точной модели на золоте (XAUUSD): захват ликвидности на недавнем свинг-хай/свинг-лоу с последующим трёхсвечным паттерном продолжения, подтверждающим движение. Вместо того чтобы угадывать разворот, советник дожидается момента, когда рынок «ловит» опоздавших трейдеров на неверной стороне, а затем следует за возникающим продолжением движения — это структурное преимущество, а не запаздывающий индикатор.

В чём отличие

Подтверждение на нескольких таймфреймах — структура считывается на старших таймфреймах (H2/H4/D1), входы синхронизируются на H1/H2/H3/M30, что отсекает шум, который пропускают системы на одном таймфрейме.

— структура считывается на старших таймфреймах (H2/H4/D1), входы синхронизируются на H1/H2/H3/M30, что отсекает шум, который пропускают системы на одном таймфрейме. Адаптивный риск, а не фиксированный лот — размер позиции масштабируется в зависимости от баланса счёта (более высокий риск % на небольших счетах, более консервативный риск % по мере роста счёта), а расстояние стоп-лосса адаптируется к текущей волатильности через ATR, а не остаётся фиксированным в пунктах.

— размер позиции масштабируется в зависимости от баланса счёта (более высокий риск % на небольших счетах, более консервативный риск % по мере роста счёта), а расстояние стоп-лосса адаптируется к текущей волатильности через ATR, а не остаётся фиксированным в пунктах. Только одна позиция одновременно — без сеток, без мартингейла, без многослойной экспозиции.

— без сеток, без мартингейла, без многослойной экспозиции. Встроенный дневной лимит убытка — торговля останавливается до конца дня при достижении дневного порога убытка.

Результаты бэктеста (проверено, 2-летний период, XAUUSD H1)

Протестировано в тестере стратегий MetaTrader 5 за период 2024.07.31–2026.07.30:

Начальный баланс: $1,000 → итог $59,620.62

169 закрытых сделок, доля прибыльных 39.1%

Максимальная просадка: 35.3%

Прошлые результаты не гарантируют будущих. Это реальный, проверенный бэктест, а не подогнанная кривая доходности — но рынки меняются, и ни одна стратегия не свободна от риска. Торгуйте только тем капиталом, потерю которого вы можете себе позволить.

Ключевые параметры

Параметр Описание Риск % (по уровням) Риск на сделку масштабируется по размеру счёта Режим стоп-лосса Адаптивный по ATR (множитель настраивается) Тейк-профит Фиксированное соотношение прибыль:риск (по умолчанию 3:1) Макс. позиций 1 (только одна позиция одновременно) Дневной лимит убытка Настраивается по уровням Таймфреймы входа/структуры Полностью настраиваемые (по умолчанию: входы H1/H2/H3, структура H2/H4/D1)

Все параметры доступны для настройки — ничего не зашито жёстко.

Рекомендации по использованию

Прикрепите к одному графику XAUUSD, таймфрейм H1. Начните с демо-счёта, прежде чем переходить на реальный счёт.