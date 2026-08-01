Ari Gold Bot
- Эксперты
-
- Версия: 1.0
- Активации: 5
Ari Gold Bot — Экспертный советник моментума на пробоях ликвидности для XAUUSD
Ari Gold Bot торгует по одной точной модели на золоте (XAUUSD): захват ликвидности на недавнем свинг-хай/свинг-лоу с последующим трёхсвечным паттерном продолжения, подтверждающим движение. Вместо того чтобы угадывать разворот, советник дожидается момента, когда рынок «ловит» опоздавших трейдеров на неверной стороне, а затем следует за возникающим продолжением движения — это структурное преимущество, а не запаздывающий индикатор.
В чём отличие
- Подтверждение на нескольких таймфреймах — структура считывается на старших таймфреймах (H2/H4/D1), входы синхронизируются на H1/H2/H3/M30, что отсекает шум, который пропускают системы на одном таймфрейме.
- Адаптивный риск, а не фиксированный лот — размер позиции масштабируется в зависимости от баланса счёта (более высокий риск % на небольших счетах, более консервативный риск % по мере роста счёта), а расстояние стоп-лосса адаптируется к текущей волатильности через ATR, а не остаётся фиксированным в пунктах.
- Только одна позиция одновременно — без сеток, без мартингейла, без многослойной экспозиции.
- Встроенный дневной лимит убытка — торговля останавливается до конца дня при достижении дневного порога убытка.
Результаты бэктеста (проверено, 2-летний период, XAUUSD H1)
Протестировано в тестере стратегий MetaTrader 5 за период 2024.07.31–2026.07.30:
- Начальный баланс: $1,000 → итог $59,620.62
- 169 закрытых сделок, доля прибыльных 39.1%
- Максимальная просадка: 35.3%
Прошлые результаты не гарантируют будущих. Это реальный, проверенный бэктест, а не подогнанная кривая доходности — но рынки меняются, и ни одна стратегия не свободна от риска. Торгуйте только тем капиталом, потерю которого вы можете себе позволить.
Ключевые параметры
|Параметр
|Описание
|Риск % (по уровням)
|Риск на сделку масштабируется по размеру счёта
|Режим стоп-лосса
|Адаптивный по ATR (множитель настраивается)
|Тейк-профит
|Фиксированное соотношение прибыль:риск (по умолчанию 3:1)
|Макс. позиций
|1 (только одна позиция одновременно)
|Дневной лимит убытка
|Настраивается по уровням
|Таймфреймы входа/структуры
|Полностью настраиваемые (по умолчанию: входы H1/H2/H3, структура H2/H4/D1)
Все параметры доступны для настройки — ничего не зашито жёстко.
Рекомендации по использованию
Прикрепите к одному графику XAUUSD, таймфрейм H1. Начните с демо-счёта, прежде чем переходить на реальный счёт.