Ari Gold Bot

Ari Gold Bot — Экспертный советник моментума на пробоях ликвидности для XAUUSD

Ari Gold Bot торгует по одной точной модели на золоте (XAUUSD): захват ликвидности на недавнем свинг-хай/свинг-лоу с последующим трёхсвечным паттерном продолжения, подтверждающим движение. Вместо того чтобы угадывать разворот, советник дожидается момента, когда рынок «ловит» опоздавших трейдеров на неверной стороне, а затем следует за возникающим продолжением движения — это структурное преимущество, а не запаздывающий индикатор.

В чём отличие

  • Подтверждение на нескольких таймфреймах — структура считывается на старших таймфреймах (H2/H4/D1), входы синхронизируются на H1/H2/H3/M30, что отсекает шум, который пропускают системы на одном таймфрейме.
  • Адаптивный риск, а не фиксированный лот — размер позиции масштабируется в зависимости от баланса счёта (более высокий риск % на небольших счетах, более консервативный риск % по мере роста счёта), а расстояние стоп-лосса адаптируется к текущей волатильности через ATR, а не остаётся фиксированным в пунктах.
  • Только одна позиция одновременно — без сеток, без мартингейла, без многослойной экспозиции.
  • Встроенный дневной лимит убытка — торговля останавливается до конца дня при достижении дневного порога убытка.

Результаты бэктеста (проверено, 2-летний период, XAUUSD H1)

Протестировано в тестере стратегий MetaTrader 5 за период 2024.07.31–2026.07.30:

  • Начальный баланс: $1,000 → итог $59,620.62
  • 169 закрытых сделок, доля прибыльных 39.1%
  • Максимальная просадка: 35.3%

Прошлые результаты не гарантируют будущих. Это реальный, проверенный бэктест, а не подогнанная кривая доходности — но рынки меняются, и ни одна стратегия не свободна от риска. Торгуйте только тем капиталом, потерю которого вы можете себе позволить.

Ключевые параметры

Параметр Описание
Риск % (по уровням) Риск на сделку масштабируется по размеру счёта
Режим стоп-лосса Адаптивный по ATR (множитель настраивается)
Тейк-профит Фиксированное соотношение прибыль:риск (по умолчанию 3:1)
Макс. позиций 1 (только одна позиция одновременно)
Дневной лимит убытка Настраивается по уровням
Таймфреймы входа/структуры Полностью настраиваемые (по умолчанию: входы H1/H2/H3, структура H2/H4/D1)

Все параметры доступны для настройки — ничего не зашито жёстко.

Рекомендации по использованию

Прикрепите к одному графику XAUUSD, таймфрейм H1. Начните с демо-счёта, прежде чем переходить на реальный счёт.

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Amazing Traders
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Real monitoring     :   EA Miracolo    1 Real monitoring       :   EA Miracolo     2 Recommended  pair   :      XAUUSD / BTCUSD ( Timeframe M15 / M30) IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Imagine an experienced trader monitoring the market daily, waiting for prices to break through key levels, and immediately opening a
Tenet Scalp
Cence Jk Oizeijoozzisa
Эксперты
TENET — это автоматизированный советник для MetaTrader 4, разработанный специально для торговли XAUUSD (Золото) на таймфрейме M1. Советник использует сеточный подход к управлению позициями в сочетании с предварительно заданным контролем риска, автоматизированным управлением сделками и множественными фильтрами входа. Он предназначен для трейдеров, которые предпочитают краткосрочные рыночные возможности при сохранении контролируемой экспозиции. Каждая позиция защищена стоп-лоссом, а советник вклю
Mean Machine
William Brandon Autry
4.83 (42)
Эксперты
Представляем Mean Machine GPT Gen 2 – Оригинал. Теперь умнее, сильнее и мощнее, чем когда-либо. Мы помогли начать весь этот сдвиг в конце 2024 года с Mean Machine, одной из первых систем, внедривших настоящий передовой ИИ в реальную розничную торговлю. Mean Machine GPT Gen 2 является следующей эволюцией того оригинального замысла. Мы не заменили оригинал. Мы его развили. Большинство систем реагируют один раз, действуют один раз и забывают всё. Mean Machine GPT Gen 2 не забывает. Он помнит кажду
Super Tenet
Cence Jk Oizeijoozzisa
5 (1)
Эксперты
Super Tenet — это мощный и интеллектуально разработанный советник, созданный для трейдеров, которые предпочитают стабильное автоматическое исполнение на рынках золота. Разработанный специально для XAUUSD на таймфрейме M1, эта система сочетает высокую скорость реакции с продвинутым внутренним управлением сделками и адаптивным рыночным поведением. Советник оптимизирован для бесперебойной работы у разных брокеров и в различных торговых средах. Используете ли вы ECN, Standard, Raw Spread или счета с
Amazing Brain MT5
Amazing Traders
5 (1)
Эксперты
Real monitoring   :   EA Amazing Brain MT5   Real monitoring :   EA Amazing Brain & EA Miracolo Recommended  pair   :      XAUUSD / Timeframe M30/ M15 / M12/ M10/ M6 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. For any other information, please contact us by private message or in   the mql5 group. Breakout based strategy, generates market entry signals when the price crosses a border of a certain price range. To c
Golden Pickaxe MT5
Valeriia Mishchenko
3.56 (9)
Эксперты
EA has high-performance live track records of different set files: Live performance MT 4 version can be found here Golden Pickaxe is a mean-reversion grid trading system that uses machine learning technology to place high-profit potential trades on the Gold market. It uses real market inefficiencies to its advantage to have an edge over the market. The EA has 5 predefined set files, which are essentially 5 different trading systems on gold . You may choose the default option (XAU Risky) or have
Super Hybrid EA AI Pro
Bashar Taisir Saleh Al Zubaidi
5 (1)
Эксперты
Super Hybrid EA AI Pro Профессиональный советник для MetaTrader 5 на базе XAUUSD, сетки, мартингейла, хеджирования и контроля корзин сделок Обзор продукта Super Hybrid EA AI Pro — это торговый советник для MetaTrader 5, разработанный преимущественно для торговли XAUUSD. Советник объединяет сеточную торговлю, мартингейл-прогрессию лота, опциональное хеджирование, управление корзиной сделок, контроль торговых сессий, новостной фильтр, фильтр событий Федеральной резервной системы США, защиту от про
Night Hunter Pro MT5
Valeriia Mishchenko
3.92 (37)
Эксперты
У советника есть трек: многие месяцы стабильной торговли с  низкой просадкой : All Pairs 9 Pairs Night Hunter Pro  - это продвинутый  скальпер,  использующий умные алгоритмы входа/выхода с фильтрами для определения самых безопасных точек входа в спокойные периоды рынка. Эта система ориентирована на  долгосрочный рост. Это профессиональная система, разработанная мной много лет назад, которая постоянно обновляется и включает в себя последние инновации в области торговли. Ничего модного, никакого т
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