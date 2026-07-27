Williams Fractals

El Clásico

Williams Fractal

El Williams Fractal es uno de los indicadores técnicos más reconocidos y utilizados en el análisis del mercado. Su objetivo es identificar automáticamente los máximos y mínimos fractales, resaltando los puntos donde el precio forma estructuras de giro potenciales.

Gracias a su simplicidad y eficacia, este indicador se ha convertido en una herramienta indispensable para traders que trabajan con Price Action, Smart Money Concepts (SMC), ICT, soportes y resistencias, líneas de tendencia, canales y estructuras de mercado.

A diferencia de versiones complejas, esta implementación mantiene la esencia del indicador original ofreciendo una visualización limpia, rápida y fácil de interpretar en cualquier activo financiero y marco temporal.

Características principales

• Detección automática de fractales alcistas y bajistas.

• Identificación visual de máximos y mínimos relevantes del mercado.

• Ideal para localizar zonas de soporte y resistencia naturales.

• Excelente complemento para estrategias de Price Action.

• Compatible con cualquier activo financiero y cualquier temporalidad.

• Código optimizado para un funcionamiento ligero y eficiente.

• Configuración sencilla y lista para utilizar.

Parámetros configurables

• Período utilizado para la detección de fractales.

• Desplazamiento vertical de las flechas.

• Tamaño de las flechas.

• Color independiente para fractales alcistas y bajistas.

¿Para quién es este indicador?

Este indicador resulta especialmente útil para:

• Traders de Forex.

• Operadores de índices sintéticos.

• Traders de criptomonedas.

• Operadores de futuros e índices bursátiles.

• Usuarios que utilizan Smart Money Concepts (SMC).

• Traders que analizan la estructura del mercado mediante Price Action.

Recomendaciones

Los fractales no deben interpretarse como señales de compra o venta por sí solos. Su mayor utilidad consiste en confirmar estructuras del mercado, identificar zonas de reacción y complementar otras herramientas de análisis técnico.

Combinado con soportes y resistencias, líneas de tendencia, canales, liquidez o rupturas de estructura, el Williams Fractal se convierte en un excelente apoyo para mejorar la lectura del mercado.

Desarrollado en ABC Traders Elite.